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Эксперименты по маркировке продукции расширят на ноутбуки и смартфоны

Электронные товары будут отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».
Ирина Егорова 2024-05-30 22:44:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Маркировка ноутбуков и смартфонов будет запущена в России в тестовом режиме. Постановление о расширении эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции в стране подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также маркировке подлежат телефонные аппараты и печатные платы. Эксперимент будет проводиться с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года.

Уточняется, что участие добровольное, товары будут отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Коды будут предоставляться производителям на безвозмездной основе. Оператором выступает Центр развития перспективных технологий.

«Ожидается, что проведение эксперимента позволит исключить возможность использования контрафактных товаров», - передает текст положения ТАСС.

По результатам эксперимента будет ясна целесообразность введения обязательной маркировки такой продукции.

Напомним, что обязательной маркировке сейчас подлежат вейпы и электронные сигареты, а также часть безалкогольных напитков. При помощи маркировки нелегальный и просроченный товар не пробьется на кассе - программное обеспечение обращается к «Честному знаку» и получает сведения о товаре. 

#техника #эксперимент #смартфоны #маркировка #код #ноутбуки #Честный знак
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