В России вступили новые правила по маркировке вейпов и безалкогольных напитков

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Новые этапы обязательной маркировки вейпов и электронных сигарет, а также части безалкогольных напитков стартовали в России с 1 декабря. Согласно новым правилам, немаркированные вейпы, жидкости для них и одноразовые электронные сигареты легально больше нельзя продавать.

Что касается безалкогольных напитков, то на этикетах пластиковых и стеклянных тар будут печататься коды маркировки. Временным исключением станут соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье - к маркировке этих товаров приступят позже. С 1 марта промаркируют напитки в банках, а соки, нектары, компоты и растительное молоко начнут маркировать с 1 июля.

Напомним, что с 1 июня в отношении вейпов стали действовать ограничения на продажу - теперь их можно купить только в магазинах. Продажа через выставки, ярмарки и при помощи автоматов запрещена. Нельзя осуществлять и открытую выкладку и демонстрацию устройств в торговых точках. Под запрет попала и продажа вейпов несовершеннолетним.