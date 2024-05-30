Герой России Абаев рассказал, за что получил высокую награду

Заместителю командира полка Юрию Абаеву, проявившему мужество и героизм в зоне проведения спецоперации, присвоили звание Героя России. Высшую награду ему вручил заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе Сергей Марковчин. При этом сам Юрий Абаев подчеркнул, что это заслуга не только его личная, но и его однополчан.

«Это было на Работинском направлении. Очень тяжелый участок был. Очень много техники было подавлено нами. Техника была, в основном, вся иностранная. И очень много людей мы взяли в плен», - рассказал Абаев.

Юрий Абаев вместе с сослуживцами уверенно продвигались вперед, уничтожая вражескую технику. Подбили десятки «Абрамсов» и «Бредли».

Герой России сейчас проходит обучение по президентской программе «Время героев». Ее по поручению Владимира Путина реализует высшая школа управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Участники СВО по своему желанию могут пройти переподготовку.