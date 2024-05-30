МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ПВО сбило четыре беспилотника над Белгородской областью

Националисты для атаки объектов на территории Белгородской области пытались использовать беспилотники самолетного типа.
Ян Брацкий 2024-05-30 21:10:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны РФ сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории России при помощи ударных беспилотников.

На этот раз ВСУ использовали дроны самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

Дежурными средствами ПВО четыре украинских БПЛА уничтожены в небе над Белгородской областью.

Ранее президент Владимир Путин предупредил киевские власти, что если обстрелы мирных российских городов будут продолжены, то Кремль не исключает новых решений по созданию санитарных зон на Украине. Глава государства напомнил, что именно преступные обстрелы российского приграничья привели к активизации Вооруженных Сил на Харьковском направлении.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #белгородская область
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 