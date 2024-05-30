ПВО сбило четыре беспилотника над Белгородской областью

Минобороны РФ сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории России при помощи ударных беспилотников.

На этот раз ВСУ использовали дроны самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

Дежурными средствами ПВО четыре украинских БПЛА уничтожены в небе над Белгородской областью.

Ранее президент Владимир Путин предупредил киевские власти, что если обстрелы мирных российских городов будут продолжены, то Кремль не исключает новых решений по созданию санитарных зон на Украине. Глава государства напомнил, что именно преступные обстрелы российского приграничья привели к активизации Вооруженных Сил на Харьковском направлении.