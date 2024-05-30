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В Кремле заявили, что стремление НАТО к эскалации возымеет последствия

Дмитрий Песков подчеркнул, что намерение стран продолжать войну с РФ в прямом и переносном смысле нанесет большой урон их интересам.
Андрей Аркадьев 2024-05-30 14:50:21
© Фото: Sergey Smirnov Globallookpress

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление стран НАТО к эскалации будет иметь последствия.

Представитель Кремля указал на нагнетание напряженности государствами, входящими в блок, отметив роль Вашингтона в эскалации. По словам пресс-секретаря, страны НАТО намерены продолжать войну с Москвой в прямом и переносном смысле этого слова, заверив, что своими действиями представители Североатлантического альянса наносят урон собственным интересам.

«Это все конечно же неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности», - сказал он журналистам, комментируя заявления о возможности использования западного оружия по территории России.

Песков обвинил США и союзников по НАТО в сознательной провокации Киева на продолжение ведения бессмысленной войны.

В последние недели власти Украины просят страны Запада разрешить им наносить удары по российским объектам оружием западного производства, которое получает Киев в рамках военной помощи. Некоторые европейские политики поддерживают возможность применения такого вооружения на территории России, другие выступают категорически против.

#НАТО #Кремль #Песков #эскалация
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