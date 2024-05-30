МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гладков: дрон ВСУ атаковал пассажирскую газель, есть погибший и раненые

Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям
Ирина Егорова 2024-05-30 20:03:47
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых жертвах и пострадавших в результате атак со стороны украинских боевиков. Дрон-камикадзе ВСУ 30 мая атаковали пассажирскую газель - она развозила сотрудников сельскохозяйственного предприятия по домам.

«Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. Один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также ранения получили 9 человек - 4 женщины и 5 мужчин. У них диагностированы осколочные ранения, пострадавшие госпитализированы в больницы, где врачи оказывают им помощь. Уточняется, что инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района. ⠀

Также в результате последующей детонации дрона из-за падения повредилась крыша частного дома.

Накануне, украинские боевики сбросили взрывное устройство на инфраструктурный объект связи и на территорию школы. В нескольких кабинетах выбиты окна. Никто из обучающихся не пострадал, так как ученики переведены на дистанционку.

#дрон #белгородская область #ВСУ #атака #город #погибшие #Вячеслав Гладков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 