Гладков: дрон ВСУ атаковал пассажирскую газель, есть погибший и раненые

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых жертвах и пострадавших в результате атак со стороны украинских боевиков. Дрон-камикадзе ВСУ 30 мая атаковали пассажирскую газель - она развозила сотрудников сельскохозяйственного предприятия по домам.

«Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. Один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также ранения получили 9 человек - 4 женщины и 5 мужчин. У них диагностированы осколочные ранения, пострадавшие госпитализированы в больницы, где врачи оказывают им помощь. Уточняется, что инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района. ⠀

Также в результате последующей детонации дрона из-за падения повредилась крыша частного дома.

Накануне, украинские боевики сбросили взрывное устройство на инфраструктурный объект связи и на территорию школы. В нескольких кабинетах выбиты окна. Никто из обучающихся не пострадал, так как ученики переведены на дистанционку.