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ВСУ сбросили боеприпас на территорию школы в белгородском селе

Никто не пострадал, потому что дети учатся удаленно.
Владимир Рубанов 2024-05-29 10:03:42
© Фото: vvgladkov, Telegram

Украинские дроны нанесли удары по двум селам в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Никто из мирных жителей не пострадал, но есть разрушения.

В селе Муром Шебекинского городского округа взорвался FPV-дрон. Там пробита кровля и потолок в частном доме.

В селе Пороз Грайворонского городского округа боевики сбросили взрывное устройство на инфраструктурный объект связи и на территорию школы. В нескольких кабинетах выбиты окна.

Дети из этой школы учатся дистанционно, поэтому никто не пострадал.

На местах работают оперативные службы.

#в стране и мире #школа #бпла #Украина #беспилотники #белгородская область #ВСУ #дроны #Вячеслав Гладков #муром #шебекино
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