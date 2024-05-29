ВСУ сбросили боеприпас на территорию школы в белгородском селе

Украинские дроны нанесли удары по двум селам в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Никто из мирных жителей не пострадал, но есть разрушения.

В селе Муром Шебекинского городского округа взорвался FPV-дрон. Там пробита кровля и потолок в частном доме.

В селе Пороз Грайворонского городского округа боевики сбросили взрывное устройство на инфраструктурный объект связи и на территорию школы. В нескольких кабинетах выбиты окна.

Дети из этой школы учатся дистанционно, поэтому никто не пострадал.

На местах работают оперативные службы.