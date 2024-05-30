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Дания позволила ВСУ применять свои F-16 по территории России

Нидерланды и Дания стали первыми странами, власти которых согласились передать киевскому режиму истребители F-16.
Ян Брацкий 2024-05-30 17:20:52
© Фото: IMAGODidier Lebrun, www.imago-images.de, Global Look Press

Власти Дании разрешат Украине использовать переданные ВСУ истребители F-16 для ударов по объектам на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен.

«Это не новая позиция, это подразумевается в передаче <...> Мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора - это часть самообороны», - цитирует РИА Новости заявление министра.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Киев получит самолеты от трех государств, сразу после завершения подготовки боевых летчиков.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что официальная Москва будет считать передачу киевскому режиму западных истребителей «преднамеренным сигнальным действием НАТО в ядерной сфере». Своими шагами коллективный Запад дает понять, что Украина, США и НАТО готовы буквально на все, подчеркнул Лавров.

Кроме того, министр отметил, что поставка F-16 не изменит положения на линии боевого соприкосновения. ВС РФ будут уничтожать эти самолеты так же, как и любую другую иностранную технику.

#истребители #Сергей Лавров #ВСУ #F-16 #МИД России #Дания
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