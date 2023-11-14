Госдума одобрила повышение выплат военным пенсионерам в 2024 году

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Государственная дума РФ одобрила повышение выплат для военных пенсионеров. Соответствующий законопроект утвержден в третьем чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Повышение выплат ожидается в октябре следующего года и составит 4,5%. Изначально денежное довольствие учитывалось в размере 54%, а с января 2013 года рост составлял 2% в год. Планировалось, что к следующему году показатель составит 78%.

Согласно новым нормам, с октября следующего года размер понижающего коэффициента вырастет на 3,85% и достигнет 89,32%. Соответственно, выплаты военным пенсионерам вырастут на 4,5%. Мера коснется более 2,7 миллиона россиян.