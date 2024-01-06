Глава Генштаба ВСУ заявил, что украинские солдаты обучаются в 34 странах

Украинские военнослужащие проходят подготовку в 34 странах, входящих в коалицию партнеров. Об этом заявил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран. По его словам, с украинскими военными работают в США, Великобритании, в большинстве стран ЕС, Канаде, Норвегии, Австралии и Грузии.

«В целом к организации мероприятий подготовки военнослужащих ВС Украины за рубежом привлечена коалиция партнеров, насчитывающая по состоянию на сегодняшний день 34 государства», - сообщает RT, ссылаясь на издание Минобороны Украины.

За два года специальной военной операции партнеры Киева обучили 21 тысячу украинских солдат работе на 160 различных образцах техники.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что государство не отправит ни одного солдата на Украину до завершения конфликта. По его словам, после него Британия может отправить своих инструкторов для обучения украинских военнослужащих. Это является «долгосрочной перспективой».