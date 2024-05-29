Вильфанд заявил, что жару в Москве вызвали «пропекающие» лучи солнца

Температура в Москве отличается от климатических норм (усредненные за последние три десятилетия значения) на 5-6 градусов, поэтому можно говорить, что погода в столице аномально жаркая. Об этом «Звезде» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, среднесуточная температура 28 мая составила 19,4°С, что соответствует первой половине июня.

«Сегодня, 29 мая, среднесуточная температура уже около 20 градусов, такой температурный фон характеризует самый жаркий период в июле. Погода в конце мая опережает свое развитие на два месяца», - отметил он.

Также Вильфанд объяснил, с чем это связано. На жару влияют два фактора - яркие солнечные лучи при малооблачном небе, которые «пропекают» подстилающую поверхность. Вторая причина - это антициклон, причем Москва находится в его самом теплом секторе, воздух приносится из Туркмении и Центральной Азии.

«В течение ближайших дней будет такая погода - ночью 14-16 градусов, в центре Москвы - 18- 20°С, а днем 28-30°С», - рассказал Вильфанд.

По его словам, это очень тяжелый период для организма человека, так как он не успевает отдыхать от дневного зноя, если в комнате нет кондиционера во время ночного сна. Он посоветовал внимательно относиться к своему здоровью или уехать за пределы Москвы, в пригород, так как там жаркая погода воспринимается совершенно по-другому. Центр Москвы сейчас - это «остров тепла», добавил он. Нагревается не только асфальт, но и стены домов.

«С середины дня в пятницу антициклон будет уходить на восток и давление будет приближено к обычному, появится больше облачности, во второй половине дня в субботу и воскресенье - кратковременные дожди, примерно 5-8 мм осадков. Потом опять солнце. Днем будет на 1-2 градуса ниже - температура 26-29°С, но это благо для москвичей», - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

МЧС призвало москвичей избегать перегрева на солнце, выбирать одежду светлых тонов, пить больше воды. Также не следует забывать про головные уборы и исключить обращение с открытым огнем.