Синоптик Тишковец заявил, что реки Подмосковья прогрелись для купания

Купальный сезон в Центральной России можно считать открытым, заявил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, поверхностный слой воды прогрелся до +18°С в большинстве рек в Московской области. До +19°С прогрелась вода в Москве-реке у Звенигорода.
«Это нижний передел комфорта, а значит, можно считать, что в Центральной России купальный сезон открыт», - сказал Тишковец.
В Москве разрешено купаться в трех зонах отдыха: Тропарево, Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленограде.
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