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Синоптик Тишковец заявил, что реки Подмосковья прогрелись для купания

Купальный сезон можно считать открытым, сказал специалист.
Владимир Рубанов 2024-05-29 10:32:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Купальный сезон в Центральной России можно считать открытым, заявил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, поверхностный слой воды прогрелся до +18°С в большинстве рек в Московской области. До +19°С прогрелась вода в Москве-реке у Звенигорода.

«Это нижний передел комфорта, а значит, можно считать, что в Центральной России купальный сезон открыт», - сказал Тишковец.

В Москве разрешено купаться в трех зонах отдыха: Тропарево, Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленограде.

#Москва #в стране и мире #Подмосковье #Погода #Московская область #Евгений Тишковец #купальный сезон #зоны отдыха #реки
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