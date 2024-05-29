Синоптик Тишковец заявил, что реки Подмосковья прогрелись для купания

Купальный сезон в Центральной России можно считать открытым, заявил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, поверхностный слой воды прогрелся до +18°С в большинстве рек в Московской области. До +19°С прогрелась вода в Москве-реке у Звенигорода.

«Это нижний передел комфорта, а значит, можно считать, что в Центральной России купальный сезон открыт», - сказал Тишковец.

В Москве разрешено купаться в трех зонах отдыха: Тропарево, Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленограде.