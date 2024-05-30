Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе украинского истребителя Су-27.

Уточняется, что неприятельский самолет был уничтожен расчетами российских средств противовоздушной обороны.

Кроме этого, за сутки зенитчикам удалось уничтожить 24 украинских беспилотных летательных аппарата, противорадиолокационную ракету HARM и восемь оперативно-тактических ракет ATACMS.

Ранее бойцы группировки «Центр» продемонстрировали «Звезде», как они уничтожили танк Abrams американского производства - это произошло под населенным пунктом Новоселовка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.