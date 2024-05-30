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Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27

Кроме этого, расчетам удалось за сутки уничтожить 24 вражеских беспилотника и восемь ракет ATACMS, а также ракету HARM американского производства.
2024-05-30 13:11:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе украинского истребителя Су-27. 

Уточняется, что неприятельский самолет был уничтожен расчетами российских средств противовоздушной обороны.

Кроме этого, за сутки зенитчикам удалось уничтожить 24 украинских беспилотных летательных аппарата, противорадиолокационную ракету HARM и восемь оперативно-тактических ракет ATACMS. 

Ранее бойцы группировки «Центр» продемонстрировали «Звезде», как они уничтожили танк Abrams американского производства - это произошло под населенным пунктом Новоселовка. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #армия #Су-27 #пво #истребитель #уничтожение
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