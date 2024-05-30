Борис Смолкин пожелал Петру Чернышеву держаться после смерти жены

Актер Борис Смолкин выразил соболезнования семье Анастасии Заворотнюк и пожелал ее мужу Петру Чернышеву держаться.
«Я приношу глубокие соболезнования всем родным. Петя, держись. Я больше ничего не могу говорить», - сказал артист.
В сериале «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин исполнял роль дворецкого Константина, а потом поддерживал Заворотнюк во время болезни.
Актриса умерла прошлой ночью после нескольких лет борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. Ей было 53 года.
Соболезнования близким Анастасии выразил фигурист, продюсер и хореограф Илья Авербух. Он пожелал сил своему другу Петру Чернышеву и рассказал, что тот по-мужски боролся за каждый день жизни своей жены.
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