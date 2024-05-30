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Борис Смолкин пожелал Петру Чернышеву держаться после смерти жены

Актер исполнил роль дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня».
Владимир Рубанов 2024-05-30 13:48:57
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Актер Борис Смолкин выразил соболезнования семье Анастасии Заворотнюк и пожелал ее мужу Петру Чернышеву держаться.

«Я приношу глубокие соболезнования всем родным. Петя, держись. Я больше ничего не могу говорить», - сказал артист.

В сериале «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин исполнял роль дворецкого Константина, а потом поддерживал Заворотнюк во время болезни.

Актриса умерла прошлой ночью после нескольких лет борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. Ей было 53 года.

Соболезнования близким Анастасии выразил фигурист, продюсер и хореограф Илья Авербух. Он пожелал сил своему другу Петру Чернышеву и рассказал, что тот по-мужски боролся за каждый день жизни своей жены.

#Кино #актриса #смерть #культура #наш эксклюзив #телевидение #Анастасия Заворотнюк #Петр Чернышев #Борис Смолкин
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