Борис Смолкин пожелал Петру Чернышеву держаться после смерти жены

Актер Борис Смолкин выразил соболезнования семье Анастасии Заворотнюк и пожелал ее мужу Петру Чернышеву держаться.

«Я приношу глубокие соболезнования всем родным. Петя, держись. Я больше ничего не могу говорить», - сказал артист.

В сериале «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин исполнял роль дворецкого Константина, а потом поддерживал Заворотнюк во время болезни.

Актриса умерла прошлой ночью после нескольких лет борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. Ей было 53 года.

Соболезнования близким Анастасии выразил фигурист, продюсер и хореограф Илья Авербух. Он пожелал сил своему другу Петру Чернышеву и рассказал, что тот по-мужски боролся за каждый день жизни своей жены.