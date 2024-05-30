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Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Ранее глава этого региона Наталья Комарова заявила, что уходит с поста из-за перехода на другую работу.
Владимир Рубанов 2024-05-30 13:29:08
© Фото: kremlin.ru © Видео: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с главой Тюмени Русланом Кухаруком и предложил ему возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Глава этого региона Наталья Комарова 30 мая заявила, что уходит с поста из-за перехода на другую работу. Она занимала этот пост с 2010 года.

Глава государства принял отставку Комаровой и назначил Кухарука врио губернатора. 

Президент отметил, что Кухарук родился в ХМАО, всю жизнь проработал в Тюмени и дважды мэром этого города, победив на выборах. Глава государства назвал Ханты-Мансийский автономный округ стратегическим регионом, который вносит существенный вклад в экономику страны.

Кухарук назвал своими задачами на новом посту расселение аварийного жилищного фонда, создание комфортной городской среды, поддержку участников спецоперации. Он рассказал, что ХМАО оказывает шефскую поддержку Макеевке в ДНР.

Новому врио губернатора 45 лет, он юрист по образованию. Работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области, заместителем главы администрации Тюмени. Кухарку женат, у него двое детей.

Главу ХМАО выбирает на пять лет окружная дума из внесенных президентом России кандидатур. Список возможных кандидатов главе государства представляет тюменский губернатор.

#Тюмень #ХМАО #Тюменская область #Владимир Путин #Наталья Комарова #Назначение #Руслан Кухарук
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