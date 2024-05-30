Губернатор ХМАО Комарова объявила об уходе в отставку

Глава ХМАО Наталья Комарова сообщила о том, что уходит в отставку. Видеообращение она разместила в своем Telegram-канале. Таким образом, в России сейчас нет женщин-губернаторов.

Комарова объяснила, что уходит на другую работу. Однако о какой деятельности идет речь, она не уточнила.

«Завершаю свою работу в должности губернатора... Приняла такое решение, перехожу на другую работу», - сказала она в коротком обращении.

На посту главы Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова находилась с 2010 года. Тогда она сменила на должности Александра Филиппенко. Сейчас Комаровой 68 лет. Некоторые местные издания пишут, что занять ее место может мэр Тюмени Руслан Кухарук.