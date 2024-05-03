Минторг Турции подтвердил прекращение товарооборота с Израилем

Турция прекратила товарооборот с Израилем. Как пишет Bloomberg, экспорт и импорт прекращены с четверга, 2 мая. Ранее Анкара ограничила поставки 54 подгрупп товаров из Израиля, однако Тель-Авив продолжил боевые действия в Газе.

«С учетом этого принят второй этап мер на государственном уровне: прекращены операции по экспорту и импорту, связанные с Израилем, меры касаются всех наименований товаров», - цитирует РИА Новости сообщение Минторга Турции.

Как подчеркнули в ведомстве, запретительные меры будут действовать, пока Израиль не обеспечит доставку гуманитарной помощи в достаточном количестве населению Газы. В министерстве также пообещали координировать свои дальнейшие действия с палестинскими властями. В Израиле на решение Турции отреагировали резко. Глава МИД Исраэль Кац обвинил Анкару в нарушении действующих торговых договоров.

На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени». Сравнение вызвано геноцидом в отношении палестинцев, уточнил Эрдоган в эфире национального телевидения. Также турецкий лидер пообещал, что Нетаньяху и его сообщники не избегут наказания.