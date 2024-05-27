Полицейские в Армении задержали около 300 протестующих

Акции протеста начались ранним утром в разных регионах Армении. Митингующие требуют отставки Никола Пашиняна и прекращения делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку переходят четыре приграничных села. Линии границ соответствуют Алма-Атинской декларации 1991-го года, которая закрепляла территориальную целостность двух бывших советских республик.

Полицейские уже задержали около 300 человек, а в столице Армении вынуждены были применять слезоточивый газ. Часть крупных трасс также была заблокированы автомобилистами.

За безопасность в Ереване отвечают специальные силы полиции, так называемые «Красные береты». «Тавуш во имя Родины» - такое название закрепилось за новым протестным маршем.

«Эта демаркация проходит с грубейшим нарушением как армянского законодательства, так и международного права. Демаркация происходит лишь за счет односторонних уступок армянской стороны, Азербайджан фактически ничего не возвращает из окуппированных территорий республики Армения, которые он захватил как в начале 1990-х годов, так и в начале 40-дневной войны в 2021-2022 годах - недовольство общества связано с этим. Демаркация может происходить лишь после заключения мирного договора, комплексно на основании соглашения, а не так выборочно на отдельных участках, где выгодно Азербайджану», - объяснил руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

Это протестное движение уникальное в своем роде - его возглавляет человек, далекий от политики - архиепископ Баграт Галстанян, предводитель Тавушской епархии, области, где и начинается передел границ.

«Это движение, этот протест, в отличии от протестов, которые были в Армении ранее, не политический, это борьба за национальную идентичность и Баграт сумел сделать то, что не получалось ни у кого - он смог консолидировать все силы, которые выступают против власти», - рассказал блогер Мика Бадалян.

Галстанян ведет за собой широкие слои массы - это и представители политической элиты, и люди самых разных профессий и социального статуса. Ведь исторически сложилось , что армянская церковь - это и есть сама Армения, что по факту придает нынешней оппозиции новое очертание. Общественность приняла решение добиваться отставки Никола Пашиняна и выдвинуть кандидатуру архиепископа на должность премьер-министра страны.

Сам Баграт Галстанян попросил заморозить свое 30-летнее духовное служение из-за невозможности совмещать возможность кандидата в премьер-министры с духовным саном. По версии Пашиняна, армянская апостольская церковь является «агентом влияния». Ее собственность уже предлагают отдать под «нужды государства».

«У церкви есть особенности, у нее есть налоговые льготы, ряд территорий разного назначения, ряд неиспользуемых территорий, которые могут быть полезны для государства, использоваться для различных нужд государства», - прокомментировал секретарь фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

С одной стороны государство пересматривает позиции церкви, с другой - отстаивает гражданские права ее представителей. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту попытки установить прослушку в номере архиепископа в одном из ереванских отелей. Детали кто и для чего следил за потенциальным кандидатом в премьер-министры республики пока не раскрываются.