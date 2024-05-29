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Расчеты «Градов» сорвали ротацию ВСУ на островах в дельте Днепра

Точным артиллерийским огнем по заданным координатам десантники-артиллеристы уничтожили около 10 украинских боевиков.
2024-05-29 12:07:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на островах в дельте Днепра, сообщает Министерство обороны РФ.

На кадрах оборонного ведомства видно, как расчет «Града» выезжает из укрытия, занимает позицию, разворачивает установку и ведет огонь. На записи показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Собранные данные оперативно передаются командованию.

В результате артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на одном из островов в дельте реки. По данным Минобороны, потери украинской стороны в живой силе составили до 10 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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