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«Аллигаторы» сорвали ротацию боевиков в зоне СВО

Летчики нанесли удар по украинским националистам неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
2024-05-30 05:18:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор», транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Удар по вражеским позициям был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Вертолеты летели на предельно малой высоте.

«По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена», - подчеркнул штурман Ми-35М Владислав.

После стрельбы экипажи выполнили противоракетный маневр. Вертолеты успешно вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны России рассказали, как экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил украинскую технику и живую силу в зоне ответственности группировки войск «Центр». Авиационный удар наносился по заранее заданным координатам. Летчики применили неуправляемые ракеты. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #вертолеты #Минобороны России #МО РФ #Север #СВО
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