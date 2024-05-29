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Над Армавиром сбили украинский беспилотник

По предварительным данным, никто не пострадал и разрушений нет.
Владимир Рубанов 2024-05-29 08:37:40
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, никто не пострадал.

«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Место падения беспилотника ищут, добавил Кондратьев. По предварительным данным, разрушений на земле нет. Работают специальные службы.

Предыдущей ночью Киев пытался нанести удар по гражданским объектам на территории Геленджика. Беспилотники были подавлены средствами ПВО.

#Краснодарский край #пво #бпла #беспилотники #дроны #атака #вениамин кондратьев #армавир
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