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Песков ответил на вопрос о прямой линии с Путиным в 2024 году

В 2023 году во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент ответил на 87 вопросов граждан и журналистов.
Владимир Рубанов 2024-05-29 07:15:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Прямая линия с Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Прямая линия остается как формат на повестке дня», - сказал он.

Песков ответил на вопрос, планируется ли проведение традиционной прямой линии с главой государства в 2024 году.

В 2023 году президентская прямая линия была совмещена с большой пресс-конференцией и называлась «Итоги года с Владимиром Путиным». Она прошла 14 декабря. За 4 часа 4 минуты президент ответил на 87 вопросов от журналистов и граждан страны.

В тот же день глава государства встретился с премьером Михаилом Мишустиным и с администрацией президента и дал поручения по проработке вопросов, которые задавали россияне.

#прямая линия #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #пресс-конференция
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