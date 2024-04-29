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Во вторник ожидается самый теплый день на этой неделе в Москве

Завтра столбик термометра может подняться до +23 °С.
Сергей Лебедев 2024-04-29 13:11:02
© Фото: Konstantin KokoshkinGlobal Look Press, Global Look Press

На текущей неделе самая теплая погода в Москве ожидается в предстоящий вторник. Завтра в столице столбик термометра может подняться до +23 °С. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. 

«Сегодня и в среду +20 °С, а во вторник до +23 °С может температура в Москве вырасти», - отметил эксперт.

Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде», что в конце апреля в Москву придет июльское тепло. По его словам, температура воздуха будет близка к рекорду тепла 1969 года.

Евгений Тишковец отметил, что после майских праздников наступят «черемуховые холода». Температура воздуха опустится до плюс 3-8 градусов.

#Москва #Погода #тепло #температура воздуха
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