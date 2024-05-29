Член дивизии СС «Галичина» вручил награду Карлу III в 1983 году

Британский король Карл III в бытность принцем Уэльским в 1983 году получил из рук экс-члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина почетную юридическую степень. Это произошло на торжественной церемонии в канадском Университете Альберты, где нацистский коллаборационист был ректором. Об этом пишет издание Declassified UK.

«Саварин был среди тысяч солдат "Галичины", бежавших на Запад после 1945 года, часто при помощи Великобритании. Он включил свою фотографию на сцене с Чарльзом в собственную украиноязычную автобиографию "От Тернополя до Альберты"», - отмечается в публикации

Отмечается, что Саварин возглавлял «Всемирный конгресс свободных украинцев». Также он занимался «продвижением мультикультурализма в Канаде».

В 1987 году Саварина был представлен к королевской награде - Ордену Канады. Напомним, в прошлом году за это извинились в офисе генерал-губернатора Канады Мэри Саймон. Там отметили, что намерены работать над тем, чтобы национальная система наград отражала нынешние ценности страны. При этом подчеркивается, что прошлые назначения производились с учетом конкретного момента и «ограниченных источников информации, доступных в то время».

Офис генерал-губернатора заявлял о намерении изучить и две другие награды, врученные Саварину - медали «Золотой юбилей» и «Бриллиантовый юбилей».