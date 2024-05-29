Китай и ФРГ вошли в число лидеров по запросам электронных виз в РФ

Китай и Германия вошли в топ-3 стран по количеству запрошенных электронных виз в Россию за первые четыре с половиной месяца текущего года, заявил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«С начала текущего года по состоянию на середину мая было выдано около 178 тыс. единых электронных виз. Более половины из них (92 тыс.) получено гражданами Китая, далее следуют ФРГ (14 тыс.)», - сказал Климов в интервью ТАСС.

Тройку лидеров завершают граждане Турции, за ними следует Индия и Саудовская Аравия.

Система электронных виз в РФ была запущена в августе прошлого года, уже тогда возможностью воспользовались тысячи туристов, в том числе граждане Евросоюза. В некоторых странах жители отдают предпочтение именно электронным визам, а не «бумажным».