МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши

По состоянию на март Россия является основным поставщиком мороженой трески в ЕС, обогнав по этому значению Данию и Норвегию.
Елизавета Кондрикова 2024-05-29 05:11:05
© Фото: Stefan Sauer, dpa Globallookpress

В марте Евросоюз резко нарастил импорт из России мороженой трески и пикши по сравнению с значениями 2023 года, закупки пикши достигли рекордных значений с начала прошлого года, трески - с конца года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на европейскую статистику.

На данный момент Россия занимает лидирующее место среди поставщиков мороженой трески в ЕС, обогнав Данию и Норвегию и доставив в марте 3,8 тыс. тонн стоимостью 13,4 миллиона евро. Российские значения втрое превышают датские и норвежские.

Показатели поставок пикши в марте составили 752,7 тонны на 1,8 миллиона евро.

В том числе объемы поставок в начале весны выросли по сравнению с февралем текущего года, мороженой трески - на 11,4%, пикши - более, чем в два раза.

На этой неделе также стало известно об увеличении закупок Евросоюзом российского железа, алюминия и стали. В марте Россия стала вторым основным поставщиком железа и стали в страны организации. 

#Россия #евросоюз #треска #рыба #экспорт
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 