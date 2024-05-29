ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши

В марте Евросоюз резко нарастил импорт из России мороженой трески и пикши по сравнению с значениями 2023 года, закупки пикши достигли рекордных значений с начала прошлого года, трески - с конца года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на европейскую статистику.

На данный момент Россия занимает лидирующее место среди поставщиков мороженой трески в ЕС, обогнав Данию и Норвегию и доставив в марте 3,8 тыс. тонн стоимостью 13,4 миллиона евро. Российские значения втрое превышают датские и норвежские.

Показатели поставок пикши в марте составили 752,7 тонны на 1,8 миллиона евро.

В том числе объемы поставок в начале весны выросли по сравнению с февралем текущего года, мороженой трески - на 11,4%, пикши - более, чем в два раза.

На этой неделе также стало известно об увеличении закупок Евросоюзом российского железа, алюминия и стали. В марте Россия стала вторым основным поставщиком железа и стали в страны организации.