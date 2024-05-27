Евросоюз увеличил закупки российского железа, алюминия и стали

В марте текущего года Европейский союз значительно увеличил закупки российских железа, стали и алюминия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что в позапрошлом месяце РФ стала вторым основным поставщиком железа и стали в ЕС. Экспорт вырос в 1,7 раза в месячном выражении - до 328 миллионов евро.

В то же время поставки алюминия выросли на 29% - до 91,4 миллиона евро. Это стало максимумом с октября прошлого года.

Напомним, ранее стало известно, что Литва возобновила закупки зерна в РФ. В феврале в страну ввезли 12,2 тысячи тонн российского зерна на 1,95 миллиона евро. До этого последняя партия товара в Литву была направлена летом прошлого года.

Вместе с тем импорт нарастила и Латвия. В конце зимы она закупила у России 58,8 тысячи тонн зерна и заплатила за него 10 миллионов евро.