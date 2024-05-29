МИД: организаторы Олимпиады отказались связываться с посольством РФ

Французские власти и организаторы Олимпийских игр в Париже отказываются взаимодействовать с российским посольством по вопросам, связанным с проведением соревнований. Об этом заявил глава консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

По его словам, есть опасения, что дипломатам не предоставят пропуска в зоны с ограниченным режимом передвижения. Это сильно помешает оказанию помощи российским гражданам.

«Официальные власти и организаторы Олимпийских игр отказываются от взаимодействия с нашим посольством», - цитирует ТАСС слова Алексея Климова.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать лишь в индивидуальных соревнованиях, если смогут пройти отбор. Их не пустят на шествие атлетов во время церемонии открытия Игр.

В случае победы россиян и белорусов будут включать специально написанную для этого музыку, а не гимны стран. При этом достижения спортсменов не попадут в общий медальный зачет.

Ранее российские гребцы уже приняли решение не ехать на Игры-2024 в Париже.