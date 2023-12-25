Единую электронную визу в Россию оформили 150 тысяч иностранцев

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С августа текущего года единую электронную визу для въезда в Россию получили более 150 тысяч человек. Об этом газете «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. По его словам, среди оформивших ЕЭВ есть и граждане стран Европейского союза.

«По итогам 2023 года прогнозируем рост числа таких туристов, посетивших нашу страну, более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом», - добавил Евгений Иванов.

Он отметил, что граждане некоторых стран получили больше электронных виз, чем «бумажных» за аналогичный период.

Напомним, 1 августа была запущена система электронной визы. В конце июня президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию туризма заявил, что иностранцы, выбирающие российские курорты, должны иметь возможность оформить электронную визу.