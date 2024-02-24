Суд увеличил сумму штрафа Трампу по делу о мошенничестве почти на $100 млн

Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах президента, обвиняемый по делу о мошенничестве, теперь должен заплатить еще больший штраф. Суд увеличил сумму почти на $100 млн - с $355 млн до $454 млн. Об этом сообщила телекомпания NBC.



Выплата включает в себя ранее назначенный штраф в $354,9 млн и проценты - по $114 тыс. ежедневно к общей сумме. В общей сложности все ответчики по делу махинаций в Trump Organization должны заплатить $464,6 млн.

Суд в Нью-Йорке в середине февраля признал 77-летнего Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о махинациях в компании Trump Organization. Помимо этого, ближайшие три года Трампу нельзя подавать заявки на кредиты в банки и другие финансовые учреждения штата. Также суд запретил Трампу занимать руководящие должности в корпорациях Нью-Йорка в течение трех лет.

Обвинение считает, что Трамп и его топ-менеджеры намеренно участвовали в масштабной и длительной схеме с целью неправомерного завышения его активов в финансовой отчетности, чтобы он мог воспользоваться выгодными ставками по кредитам и страхованию, которые он использовал, но фактически не имел на это права.