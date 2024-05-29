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Под Угледаром расчет «Тосочки» уничтожил украинский опорный пункт

Вражеские позиции российские военные обнаружили во время проведения воздушной разведки.
2024-05-29 05:10:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении спецоперации в районе Угледара расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» уничтожил вражеский опорный пункт. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что огнеметчики выполняют боевые задачи круглосуточно. Как только воздушная разведка обнаруживает потенциальные мишени, экипаж немедленно выдвигается на огневую позицию и наносит удар.

Прежняя модификация тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была на гусеничном шасси. Благодаря колесному исполнению машины на базе грузовика «Торнадо», расчеты «Тосочки» стали намного более мобильны.

Почти все процессы в ТОС-2 автоматизированы. Компьютер помогает расчету максимально быстро и точно бить по врагу. Дальность нанесения ударов на модифицированной версии системы увеличилась с 6 до 20 километров.

«Первое преимущество - это, конечно же, разница во времени. Если на «Солнцепеке» у нас уходило больше времени занять позицию, узнать свою точку, то на втором ТОСе машина делает все сама, то есть определяет свое местоположение, координаты цели сама рассчитывает», - пояснил командир огневого взвода ТОС с позывным «Саратов».

Главную опасность для экипажей представляют вражеские FPV-дроны. Поэтому в перерывах между боевой работой установки всегда прячут в лесополосе, а на огневой позиции их сопровождает группа огневого прикрытия.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как расчет «Тосочки» группировки войск «Север» уничтожил взводные опорные пункты и живую силу ВСУ. За ночь мощный удар термобарическими снарядами нанесли по двум вражеским целям.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #тосочка #МО РФ #СВО #ТОС-2 Тосочка
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