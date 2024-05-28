Экипаж «Тосочки» уничтожил украинские взводные опорные пункты

В ходе спецоперации экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Север» поддерживают действия штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений. Они уничтожают украинские укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой и живой силой.

Так, например, недавно один из экипажей ТОС-2 «Тосочка» уничтожил взводные опорные пункты и живую силу ВСУ. Скопление боевиков на укрепленных позициях обнаружили разведчики при помощи беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Отмечается, что удар был нанесен термобарическими снарядами.

«Работали в сумерках по резервам противника. Это взводные опорные пункты. За ночь было две цели. Первая - личный состав до 50 человек и бронетехника в лесу. Вторая - это тоже взводный опорный пункт. До 25 человек, 2 единицы техники», - рассказал командир взвода с позывным «Кит».

ТОС-2 «Тосочка» способна доставать до противника на дистанции 20 километров. Боекомплект тяжелой огнеметной системы - 18 термических снарядов, которые выжигают все живое.

Ранее в Минобороны России показали, как экипажи ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру. Успешная работа тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам десантников с минимальными потерями занять вражеские позиции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.