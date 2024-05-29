Орбан объяснил, почему Венгрия остается в Евросоюзе

Венгрия остается в ЕС и не присоединяется к БРИКС, так как 75% венгерского экспорта направлены на европейский рынок, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью французскому изданию Point.

«Мы остаемся в ЕС, потому что 75% нашего экспорта идет на единый рынок. Это жизненно важно для нашей открытой экономики с населением 10 миллионов человек. Мы часть Запада, даже если мы родом с Востока», - цитирует РИА Новости слова Орбана.

Подобный вопрос возник на фоне растущей инвестиционной деятельности Китая в Венгрии, на данном этапе Пекин догоняет Берлин по объему инвестиций в эту европейскую страну.

При этом венгерский премьер признал «уникальную» роль Будапешта, который может стать мостом между Востоком и Западом, поскольку в стране заключены как передовые восточные технологии, так и западные. В пример политик привел сотрудничество китайского аккумуляторного завода и завода BMW.

Напомним, ранее глава КНР находился в Венгрии с визитом, по результатам которого западные СМИ назвали Будапешт частью «круга друзей» Пекина. Уточняется, что новые отношения двух стран носят геополитический посыл.