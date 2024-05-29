Путин поручил утвердить графики газификации СНТ

Руководство российских регионов должно к 1 августу текущего года организовать внеочередные собрания членов садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) для принятия решения о бесплатной газификации. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, к той же дате поручено утвердить графики подключения к газу участков в СНТ. Главы субъектов РФ должны будут проинформировать правительство обо всех результатах.

Также президент поручил кабмину организовать методологическое сопровождение работ и обеспечить проведение анализа результата работ. Это нужно сделать к 15 августа.

Напомним, в России программу социальной газификации запустили в 2021 году. По ней можно бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан.

В ходе последнего послания Федерального собранию Владимир Путин предложил расширить программу на СНТ.