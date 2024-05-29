МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил утвердить графики газификации СНТ

Руководство регионов должно сделать это уже к 1 августа.
Сергей Лебедев 2024-05-29 23:32:07
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press

Руководство российских регионов должно к 1 августу текущего года организовать внеочередные собрания членов садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) для принятия решения о бесплатной газификации. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, к той же дате поручено утвердить графики подключения к газу участков в СНТ. Главы субъектов РФ должны будут проинформировать правительство обо всех результатах.

Также президент поручил кабмину организовать методологическое сопровождение работ и обеспечить проведение анализа результата работ. Это нужно сделать к 15 августа.

Напомним, в России программу социальной газификации запустили в 2021 году. По ней можно бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан.

В ходе последнего послания Федерального собранию Владимир Путин предложил расширить программу на СНТ.

#газ #Владимир Путин #регионы #президент россии #поручение #снт
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 