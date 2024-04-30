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Хуситы атаковали два американских эсминца в Красном море

По словам представителя хуситов Яхъи Сарии, атаки осуществлялись при помощи беспилотников.
Елизавета Кондрикова 2024-04-30 03:03:02
© Фото: Wang Shang, XinHua Globallookpress

Йеменские хуситы атаковали два американских эсминца, балкер Cyclades в Красном море и израильский контейнеровоз MSC Orion. Об этом объявил представитель шиитского вооруженного движения, контролирующего север Йемена, Яхъя Сариа, его слова приводит издание Al Masirah.

«В заявлении говорится, что операции по нападению не прекратятся, пока не будет снята блокада и не остановлена ​​агрессия против палестинского народа в секторе Газа», - говорится в публикации.

Сообщается, что удары наносились при помощи беспилотников (БПЛА). MSC Orion был атакован в Индийском океане, пишет «360»

Судно Cyclades некоторое время находилось под наблюдением хуситов, а его экипаж был предупрежден не заходить в «район операций» йеменских сил. По словам Сарии, нападение на балкер было проведено после нарушения запрета при совместной работе военно-морского флота, ВВС Йемена и ракетных войск.

Хуситы осуществляют удары по иностранным судам, связанным с Израилем, которые пересекают Красное море и Аденский залив, в качестве призыва к прекращению боевых действий в секторе Газа. Ранее атаке подверглось израильское судно MSC Darwin, удар был нанесен ракетами и БПЛА.

#бпла #сша #Йемен #Хуситы #красное море #эсминцы вмс сша
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