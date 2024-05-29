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Морская авиация уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер

Минобороны РФ сообщает, что катер следовал в направлении Крымского полуострова.
2024-05-29 19:39:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского безэкипажного катера в Черном море. Его обнаружили и уничтожили в северо-западной части акватории Черного моря. 

Уточняется, что вражеский катер был ликвидированы около 18.30 по московскому времени. Следовал он в направлении Крыма, но так и не смог его достигнуть благодаря российским военным. Их уничтожили из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

Ранее оборонное ведомство России сообщало о поражении украинского склада безэкипажных катеров. Также в течение суток военные поразили авиатехнику ВСУ, склад топлива, цех сборки беспилотников, живую силу и военную технику противника в 118 районах.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Черное море #ВМС Украины #Морская авиация #уничтожение #безэкипажный катер
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