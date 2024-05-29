Морская авиация уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского безэкипажного катера в Черном море. Его обнаружили и уничтожили в северо-западной части акватории Черного моря.

Уточняется, что вражеский катер был ликвидированы около 18.30 по московскому времени. Следовал он в направлении Крыма, но так и не смог его достигнуть благодаря российским военным. Их уничтожили из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

Ранее оборонное ведомство России сообщало о поражении украинского склада безэкипажных катеров. Также в течение суток военные поразили авиатехнику ВСУ, склад топлива, цех сборки беспилотников, живую силу и военную технику противника в 118 районах.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.