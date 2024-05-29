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Жителей Москвы предупредили о сильной жаре 29-31 мая

Москвичей призвали не перегреваться на солнце, выбирать одежду светлых тонов и пить больше воды.
Анна Назайкина 2024-05-29 13:18:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Москвы из-за жаркой погоды. Сообщение ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

В экстренных службах сообщили, что днем 29, 30 и 31 мая температура в столице достигнет 30 градусов, пишет «360». В связи с этим министерство выпустило ряд рекомендаций.

В частности, жителей Москвы призвали избегать перегрева на солнце, выбирать одежду светлых тонов, пить больше воды. Также не следует забывать про головные уборы.

Кроме того, москвичам напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности. Также жителей города попросили исключить обращение с открытым огнем.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре со «Звездой» рассказал, что в первые дни июня температура в городе будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов.

#Москва #Погода #МЧС #Жара #предупреждение
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