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Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день в сильную жару

Ранее в МЧС попросили москвичей в ближайшие трое суток не перегреваться на солнце, выбирать одежду светлых тонов и пить больше воды.
Ян Брацкий 2024-05-29 17:33:04
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Рабочий день в московских офисах могут сократить из-за сильной жары. С такими рекомендациями выступили специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что сильная жара приводит к ухудшению условий труда. Особенно сложно тем работникам, кто находится в помещениях без климатического оборудования, завили в пресс-службе РПН.

Если температура воздуха в офисе без кондиционера достигает от 28,5 до 30,5°C жары, то продолжительность рабочего дня рекомендовано сократить на один-четыре часа. При наличии кондиционера необходимо поддерживать температуру на уровне 24-25°C.

На улице при жаре от 32,5°C непрерывно можно работать только по 15-20 минут. После этого сотрудник должен уйти в прохладу и отдохнуть до 12 минут, сообщили в Роспотребнадзоре.

Также там напомнили о необходимости соблюдения питьевого режима. Вода или чай должны быть всегда под рукой. Руководству организаций следует предусмотреть выдачу сотрудникам минеральной воды или соков, добавили в службе.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей Москвы из-за жаркой погоды. Днем 29, 30 и 31 мая температура в столице достигнет 30 градусов. В этой связи спасатели попросили горожан не перегреваться на солнце, одеваться в одежду светлых тонов, укрывать голову и пить больше воды.

#Москва #Жара #роспотребнадзор #офис #кондиционер
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