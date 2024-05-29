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Дзюба узнал о своем уходе из «Локомотива» из соцсетей клуба

В настоящее время агент футболиста Артема Дзюбы ведет переговоры о продолжении его дальнейшей карьеры в России или за рубежом.
Ян Брацкий 2024-05-29 16:53:25
© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Футболист Артем Дзюба узнал о своем уходе из московского «Локомотива» из социальных сетей клуба, где ему пожелали удачи. Об этом «Звезде» рассказал его агент Леонид Гольдман. На взгляд специалиста, с бомбардиром поступили некрасиво.

«Понятно, что расставание было ожидаемым, но, на мой взгляд, можно было по-человечески это все обставить. Ладно мне, Артему никто не позвонил, не попрощался. Мы оба узнали об этой новости из соцсетей "Локомотива", где было написано: "Желаем удачи". На мой взгляд, с футболистом такого статуса прощаться надо чуть иначе», - сказал Гольдман.

По словам агента игрока, заканчивать с футболом он не собирается. Вероятно, в ближайшем будущем российские болельщики увидят его в составе одного из клубов Российской премьер-лиги, а возможно, и за рубежом.

«Планирует еще поиграть один-два сезона как минимум. Он в прекрасной форме и готов продолжать играть на высоком уровне. Переговоры ведутся. Интерес есть, как в России, так и за рубежом. У него приоритет остаться здесь. Где именно, покажет время. Надеюсь, в ближайшие несколько недель переговоры приведут к какому-то результату», - добавил агент футболиста.

О том, что Артем Дзюба больше не игрок железнодорожников, «Локомотив» сообщил ранее в своем Telegram-канале. Футболиста поблагодарили за большой и важный вклад в развитие клуба. За полтора сезона в составе красно-зеленых Дзюба забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

#Спорт #Футбол #локомотив #наш эксклюзив #Дзюба
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