Водителям объяснили, как получить компенсацию при ЧП на штрафстоянке

Владельцы сгоревших на штрафстоянке автомобилей могут получить компенсацию с владельца парковки или через страховую компанию. Об этом «Звезде» рассказал юрист Никита Якушин.

«Прежде всего надо определить, является ли территория закрытой. Если территория закрыта, то у нее должны быть определенные признаки - наличие шлагбаума, охрана. Если эти признаки присутствуют, то страховая компания не несет ответственности за возгорание машины. В этом случае отвечает тот, кто владеет закрытой территорией», - объяснил Якушин.

Если территория открыта, то за компенсацией необходимо обращаться к страховикам, пояснил юрист.

«Далее, если на претензию не будет никакого ответа, надо обращаться в суд по месту нахождения страховой компании», - добавил он.

Напомним, в минувший понедельник, 27 мая, огонь уничтожил 12 автомобилей на штрафстоянке в Мытищах. Обошлось без пострадавших. Владельцев уведомили о случившемся. Сейчас составляются списки уничтоженных и поврежденных транспортных средств.