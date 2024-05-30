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Водителям объяснили, как получить компенсацию при ЧП на штрафстоянке

По мнению юриста, в случае инцидента компенсировать стоимость сгоревших автомобилей будет либо владелец автостоянки, либо страховые компании.
Ян Брацкий 2024-05-30 12:26:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владельцы сгоревших на штрафстоянке автомобилей могут получить компенсацию с владельца парковки или через страховую компанию. Об этом «Звезде» рассказал юрист Никита Якушин.

«Прежде всего надо определить, является ли территория закрытой. Если территория закрыта, то у нее должны быть определенные признаки - наличие шлагбаума, охрана. Если эти признаки присутствуют, то страховая компания не несет ответственности за возгорание машины. В этом случае отвечает тот, кто владеет закрытой территорией», - объяснил Якушин.

Если территория открыта, то за компенсацией необходимо обращаться к страховикам, пояснил юрист.

«Далее, если на претензию не будет никакого ответа, надо обращаться в суд по месту нахождения страховой компании», - добавил он.

Напомним, в минувший понедельник, 27 мая, огонь уничтожил 12 автомобилей на штрафстоянке в Мытищах. Обошлось без пострадавших. Владельцев уведомили о случившемся. Сейчас составляются списки уничтоженных и поврежденных транспортных средств.

#пожар #«Мытищи» #наш эксклюзив #Юрист #штрафстоянка
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