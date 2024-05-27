В Мытищах на штрафстоянке горят девять легковых авто

В подмосковных Мытищах горит штрафстоянка, сообщили в МЧС России. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры легковушек, охваченных огнем.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. По данным пожарных, горело девять машин.

На данный момент с открытым горением уже удалось справиться, его ликвидировали на площади 105 «квадратов».

В результате произошедшего пострадавших нет. В настоящее время на месте находятся восемь специалистов МЧС, привлечено две единицы техники.