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В Мытищах на штрафстоянке горят девять легковых авто

Открытое горение удалось ликвидировать на площади 105 «квадратов».
Анна Назайкина 2024-05-27 11:57:43
© Фото: moscow_on_air, Telegram © Видео: moscow_on_air, Telegram

В подмосковных Мытищах горит штрафстоянка, сообщили в МЧС России. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры легковушек, охваченных огнем.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. По данным пожарных, горело девять машин.

На данный момент с открытым горением уже удалось справиться, его ликвидировали на площади 105 «квадратов».

В результате произошедшего пострадавших нет. В настоящее время на месте находятся восемь специалистов МЧС, привлечено две единицы техники.

#в стране и мире #пожар #Московская область #происшествие #машины #штрафстоянка
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