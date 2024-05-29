На столичных вокзалах и станциях заработали туманизаторы

В Москве в местах массового скопления людей на вокзалах и в парках заработали туманизаторы. Это устройство распыляет мельчайшие капельки воды, охлаждая пространство вокруг себя.

Техника включается с некоторым интервалом. Пока туманизаторы установили на Восточном и Павелецком вокзалах.

На фоне повышения температуры воздуха пассажирам в Москве и области будут раздавать бесплатную воду с 14.00 до 17.00 с 29 по 31 мая.

Ранее МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о сильной жаре. В экстренных службах заявили, что днем 29, 30 и 31 мая температура воздуха в столице достигнет 30 градусов. Горожан попросили избегать перегрева на солнце, выбирать одежду светлых тонов, пить побольше воды. Также не следует забывать о головных уборах.