МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На столичных вокзалах и станциях заработали туманизаторы

С завтрашнего дня и до конца мая пассажирам в Москве и области будут бесплатно раздавать питьевую воду.
Ян Брацкий 2024-05-29 15:42:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве в местах массового скопления людей на вокзалах и в парках заработали туманизаторы. Это устройство распыляет мельчайшие капельки воды, охлаждая пространство вокруг себя.

Техника включается с некоторым интервалом. Пока туманизаторы установили на Восточном и Павелецком вокзалах.

На фоне повышения температуры воздуха пассажирам в Москве и области будут раздавать бесплатную воду с 14.00 до 17.00 с 29 по 31 мая.

Ранее МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о сильной жаре. В экстренных службах заявили, что днем 29, 30 и 31 мая температура воздуха в столице достигнет 30 градусов. Горожан попросили избегать перегрева на солнце, выбирать одежду светлых тонов, пить побольше воды. Также не следует забывать о головных уборах.

#в стране и мире #Погода #МЧС #Жара #вокзалы #Туманизаторы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 