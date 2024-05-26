Шольц: Украина не вступит НАТО в ближайшие 30 лет

Украина не станет страной НАТО ближайшие 30 лет, об этом заявил Канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что также говорил об этом два с половиной года назад в Киеве.

«Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения - в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет. Я даже говорил это публично», - сообщает ТАСС со ссылкой на слова канцлера.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог ответить на вопрос о сроках Украины для получения членства в Североатлантическом альянсе. Столтенберг уточнил, что Киеву для этого необходимо соответствовать техническим стандартам НАТО. Генеральный секретарь заявил о помощи Украине придти к «соответствующему виду»