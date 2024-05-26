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Шольц: Украина не вступит НАТО в ближайшие 30 лет

Два года назад канцлер ФРГ также заявлял об этом в Киеве.
Услада Дубинина 2024-05-26 21:44:13
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Украина не станет страной НАТО ближайшие 30 лет, об этом заявил Канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что также говорил об этом два с половиной года назад в Киеве.

«Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения - в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет. Я даже говорил это публично», - сообщает ТАСС со ссылкой на слова канцлера.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог ответить на вопрос о сроках Украины для получения членства в Североатлантическом альянсе. Столтенберг уточнил, что Киеву для этого необходимо соответствовать техническим стандартам НАТО. Генеральный секретарь заявил о помощи Украине придти к «соответствующему виду»

#в стране и мире #Украина #НАТО #Североатлантический альянс #Олаф Шольц
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