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Зенитчик Коба заявил, что сбить БПЛА ВСУ можно и в пасмурную погоду

Нет беспилотника - нет проблемы. Российские «Торы» сбивают вражеских авиаразведчиков и мешают противнику наводить артиллерию.
Андрей Лазарев 2024-05-29 13:35:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель начальника расчета ЗРК «Тор» с позывным Коба в беседе со «Звездой» заявил, что увидеть и уничтожить украинский беспилотник можно не только в ясную, но и в пасмурную погоду. 

«Есть, конечно, поправки на ветер. Но мы работаем в пасмурную погоду.  Цель на мониторе видим», - сказал он. 

Задача «Тора» - это работа на опережение. Сейчас расчет Кобы, действующий на Авдеевском направлении, в основном сбивает беспилотные летательные аппараты противника. Будь то «Фурия», «Валькирия» или «Лелека». Чтобы враг по координатам от своей воздушной разведки не мог наводить на наши боевые позиции свою артиллерию.

Мощная радиолокационная станция засекает в небе цель на расстоянии более чем в 30 километров. Работы для нее хоть отбавляй - в день расчет одной боевой машины может уничтожить до дюжины целей. 

Как отметил начальник расчета с позывным Сибирь, чаще всего расчеты «Торов» занимаются прикрытием складов ГСМ, боеприпасов и продовольствия, а также российской авиации - когда летчики поднимаются в воздух, необходимо обеспечить им чистое небо. 

Кроме того, «Тор» способен перехватывать не только беспилотники. Ракеты регулярно сбивают и снаряды, выпущенные из реактивных систем залпового огня. В том числе американских HIMARS. Зенитчики  защищают и мирные города Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой расчет ЗРК «Бук-М2» перехватил снаряды РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#пво #ЗРК #Тор #наш эксклюзив #Авдеевское направление #Коба
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