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Оператор FPV-дрона Сварог рассказал, что ему помогли видеоигры

Боец с позывным Сварог отметил, что в управлении FPV-дронами помогает более развитая моторика рук, свойственная молодым военнослужащим, а также хорошая реакция.
2024-05-29 12:09:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор дронов-камикадзе с позывным Сварог признался, что в боевой работе ему помог опыт видеоигр. Видео беседы с бойцом предоставило Минобороны России.

«Раньше играл в компьютерные игры, на джойстике, рука уже набита», - сказал он. 

Сварог добавил, что именно поэтому обучиться управлять дроном было несложно. Также он отметил, что у более молодых военнослужащих развита моторика рук, да и реакция получше, а это помогает в управлении дронами. 

Боец с позывным Сварог вместе с боевыми товарищами из морской пехоты Северного флота громит врага на правом берегу Днепра в Херсонской области. Подразделения беспилотных летательных аппаратов уничтожают объекты и личный состав ВСУ в ежедневном режиме. 

Ранее сообщалось, что операторы российских FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ в опорнике на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Днепр #Херсонская область #FPV-дроны #Сварог
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