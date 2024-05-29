Оператор FPV-дрона Сварог рассказал, что ему помогли видеоигры

Оператор дронов-камикадзе с позывным Сварог признался, что в боевой работе ему помог опыт видеоигр. Видео беседы с бойцом предоставило Минобороны России.

«Раньше играл в компьютерные игры, на джойстике, рука уже набита», - сказал он.

Сварог добавил, что именно поэтому обучиться управлять дроном было несложно. Также он отметил, что у более молодых военнослужащих развита моторика рук, да и реакция получше, а это помогает в управлении дронами.

Боец с позывным Сварог вместе с боевыми товарищами из морской пехоты Северного флота громит врага на правом берегу Днепра в Херсонской области. Подразделения беспилотных летательных аппаратов уничтожают объекты и личный состав ВСУ в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что операторы российских FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ в опорнике на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.