В США разбился истребитель пятого поколения F-35

Во вторник в американском штате Нью-Мексико возле международного аэропорта Санпорт в Альбукерке потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает местный портал Kob.

Издание Daily Express US уточняет, что рухнул истребитель пятого поколения F-35. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Пилот находится в сознании, дышит и доставлен в больницу», - пишет Kob со ссылкой на официальные лица.

Напомним, в январе этого года у берегов Южной Кореи разбился американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Пилот катапультировался. По информации 8-го истребительного авиаполка США, это стало второй авиакатастрофой менее чем за два месяца - в декабре 2023 года произошло аналогичное происшествие также с F-16.