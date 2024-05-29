МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

В результате происшествия пилот получил травмы, его доставили в больницу.
Сергей Лебедев 2024-05-29 00:45:44
© Фото: Cpl. Jackson Ricker, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: MegaGeopolitics, X

Во вторник в американском штате Нью-Мексико возле международного аэропорта Санпорт в Альбукерке потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает местный портал Kob.

Издание Daily Express US уточняет, что рухнул истребитель пятого поколения F-35. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Пилот находится в сознании, дышит и доставлен в больницу», - пишет Kob со ссылкой на официальные лица.

Напомним, в январе этого года у берегов Южной Кореи разбился американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Пилот катапультировался. По информации 8-го истребительного авиаполка США, это стало второй авиакатастрофой менее чем за два месяца - в декабре 2023 года произошло аналогичное происшествие также с F-16.

#Самолет #истребитель #сша #крушение #f-35 #нью-мексико
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 