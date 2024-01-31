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В США подтвердили крушение истребителя F-16 у побережья Южной Кореи

В 8-м истребительном авиаполке США указали, что F-16 разбился около портового города Кунсан, а пилот успел заблаговременно катапультироваться.
Дарина Криц 2024-01-31 05:36:01
© Фото: defense.gov

Американские Военно-воздушные силы подтвердили, что у берегов Южной Кореи разбился истребитель F-16, а пилот благополучно катапультировался. Об этом со ссылкой на ведомство сообщил телеканал ABC News.

По информации 8-го истребительного авиаполка США, это стало второй авиакатастрофой менее чем за два месяца.

«Неизвестный пилот находился в сознании и был доставлен в медицинское учреждение для обследования. В заявлении говорится, что оно тесно сотрудничало с партнерами миссии из США и Южной Кореи для восстановления пилота, оказавшегося в чрезвычайной ситуации в полете. Он катапультировался до того, как самолет упал в море недалеко от портового города Кунсан», - рассказали журналисты.

Продолжают выяснять причину крушения самолета. Прежде стало известно, что истребитель F-16 потерпел крушение в 08:40 по местному времени у западного побережья Южной Кореи.

Он упал в 274 километрах южнее Сеула, недалеко от Кунсана и острова Джикдо. В этом городе, расположенном в провинции Чолла-Пукто, находится авиабаза американских ВВС.

#Южная Корея #крушение #ВВС США #F-16 #пилот #катапультирование
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