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Лидера молдавской оппозиционной партии задержали в аэропорту Кишинева

По словам политика, ему не предъявили официального обвинения, а также не назвали причин для задержания и проведения допроса.
Елизавета Кондрикова 2024-05-29 00:12:30
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева после прибытия из России, где он присутствовал на форуме БРИКС, его отпустили спустя три часа. Об инциденте рассказали в пресс-службе политического блока «Победа».

«Его задержали по невыясненным обстоятельствам. Забрали паспорт на паспортном контроле», - сообщила агентству РИА Новости депутат парламента Ирина Лозован, которая прилетела вместе с политиком.

Она уточнила, что у нее не возникло никаких проблем по приезде в молдавскую столицу, так как у нее иммунитет депутата.  

Позже сам Лунгу рассказал, что сотрудники пограничной полиции три часа проводили допрос, что, по его мнению, стало превышением полномочий. Официальных обвинений политику не выдвинули, а также не объяснили причин задержаний, сообщили в ТАСС.

О том, что молдавских политиков могут привлечь к ответственности за визиты в Россию, стало известно в марте текущего года, такую возможность допустил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. По его словам, депутатов, приезжавших в РФ с визитом, будут задерживать «за действия против государства».

#Молдавия #оппозиция #кишинев #Задержание #алексей лунгу
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