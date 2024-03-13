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Молдавских политиков могут привлечь к ответственности за визиты в Россию

Премьер-министр страны Речан предупредил о рычагах давления на подозреваемых.
Глеб Владовский 2024-03-13 15:45:01
© Фото: Pool, Ukrainian Presidentia, Globallookpress

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан допустил вероятность того, что местных политиков, посетивших Россию, могут привлечь к ответственности.

По его словам, депутатов, приезжавших с визитом в РФ будут привлекать «за действия против государства».

«Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан - чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом», - подчеркнул премьер.

Речан добавил, что Кишинев продемонстрировал, что у него есть рычаги для обеспечения общественного порядка в стране.

Как сообщает ТАСС, посетившая ВФМ-2024 в Сочи молдавская делегация состояла из 300 человек. Среди них были жители непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии, в том числе и глава Гагаузии Евгения Гуцул.

#в стране и мире #Молдавия #Дорин Речан #Всемирный фестиваль молодежи
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