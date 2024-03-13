Молдавских политиков могут привлечь к ответственности за визиты в Россию

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан допустил вероятность того, что местных политиков, посетивших Россию, могут привлечь к ответственности.

По его словам, депутатов, приезжавших с визитом в РФ будут привлекать «за действия против государства».

«Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан - чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом», - подчеркнул премьер.

Речан добавил, что Кишинев продемонстрировал, что у него есть рычаги для обеспечения общественного порядка в стране.

Как сообщает ТАСС, посетившая ВФМ-2024 в Сочи молдавская делегация состояла из 300 человек. Среди них были жители непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии, в том числе и глава Гагаузии Евгения Гуцул.