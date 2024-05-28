Глава погранслужбы заявил, что НАТО отрабатывает ядерные удары по РФ

Военные НАТО отрабатывают сценарии ядерных ударов по территории России, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

По словам Кулишова, вблизи российской границы растет активность разведки Североатлантического альянса. Военный блок наращивает интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск.

«Отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», - сказал руководитель Пограничной службы ФСБ.

Такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей страны, подчеркнул Кулишов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс «заигрывает с военной риторикой, впадает в военный экстаз». Так Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости снять ограничения на украинские удары западным оружием по России.