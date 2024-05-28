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Глава погранслужбы заявил, что НАТО отрабатывает ядерные удары по РФ

Североатлантический альянс наращивает подготовку своих войск, сообщил Владимир Кулишов.
Владимир Рубанов 2024-05-28 08:56:11
© Фото: Boris Roessler dpa, Global Look Press

Военные НАТО отрабатывают сценарии ядерных ударов по территории России, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

По словам Кулишова, вблизи российской границы растет активность разведки Североатлантического альянса. Военный блок наращивает интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск.

«Отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», - сказал руководитель Пограничной службы ФСБ.

Такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей страны, подчеркнул Кулишов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс «заигрывает с военной риторикой, впадает в военный экстаз». Так Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости снять ограничения на украинские удары западным оружием по России.

#учения #НАТО #ядерное оружие #ФСБ РФ #Пограничная служба #граница РФ #ядерные удары
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